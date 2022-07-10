مداهمتان في الدكوانة وبرج حمود وتوقيف متورطين بسرقة دراجات آلية من قبل شعبة المعلومات

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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، ولاسيما بعد أن كثرت هذه الظاهرة ضمن محافظة جبل لبنان.على الأثر، كثفت الشعبة جهودها الإستعلامية لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد مشتبه بهما، وهما:ب. ع. (مواليد عام 1997، سوري)ب. ش. (مواليد عام 1997، سوري).وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما تمهيدًا لتوقيفهما.وبتاريخ 3-7-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة الأول في محلة الدكوانة، وبالتزامن تم توقيف الثاني في برج حمود، وجرى ضبط دراجة مسروقة.كما أنه وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بسرقة الدراجات الآلية.وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.