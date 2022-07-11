طعنَ رجلاً بسكين إثر خلاف بينهما.. والجيش يوقفه



أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ دورية من مديرية المخابرات أوقفت أمس المواطن (ج.ش) لإقدامه بالتاريخ ذاته في منطقة المنية على طعن المواطن (ر.د) بسكين في ظهره على أثر خلاف بينهما، ما لبث أن فارق الحياة.



وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.