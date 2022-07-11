أمن وقضاء
11 تموز 2022 - 04:56
11/07/2022 04:56:36
طعنَ رجلاً بسكين إثر خلاف بينهما.. والجيش يوقفه
طعنَ رجلاً بسكين إثر خلاف بينهما.. والجيش يوقفه
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش,المنية,طعنَ رجلاً بسكين إثر خلاف بينهما.. والجيش يوقفه
LBCI News Lebanon
أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ دورية من مديرية المخابرات أوقفت أمس المواطن (ج.ش) لإقدامه بالتاريخ ذاته في منطقة المنية على طعن المواطن (ر.د) بسكين في ظهره على أثر خلاف بينهما، ما لبث أن فارق الحياة.
وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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