أمن وقضاء
11 تموز 2022 - 08:09
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سرق مبلغاً كبيراً من الدولارات بطريقة احتيالية وتوارى وزوجته عن الأنظار... هل من يعرف مكانهما؟

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سرق مبلغاً كبيراً من الدولارات بطريقة احتيالية وتوارى وزوجته عن الأنظار... هل من يعرف مكانهما؟
Lebanon News
ادّعى مالك إحدى شركات الصيرفة في مدينة طرابلس بتاريخ 7-7-2022،  أمام مخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي ضد شقيقه وزوجة شقيقه ب. ن. (من مواليد عام 1968، لبناني)، ض. ش. (من مواليد عام 1979، لبنانية) بجرم سرقة مبلغ /470،000/ دولار أميركي من الشّركة بطريقة احتيالية، وذلك أثناء نقل المبلغ من بيروت إلى طرابلس على متن سيارة رباعية الدّفع من نوع "هوندا pilot"، إذ عمد الأول إلى التوقّف أمام أحد الأفران في محلّة حالات، وطلب من ابن عمّه (ح. ن. من مواليد عام 1987، لبناني) -الذي كان برفقته، ويعمل أيضا في الشّركة- النزول لشراء الخبز، ليلوذ (ب. ن.) بالفرار على متن السّيّارة وفي حوزته المبلغ المذكور.
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ومن خلال التحقيقات والمتابعة، تبيّن أن (ب. ن.)  وزوجته (ض. ش.) قد تركا منزلهما وتواريا عن الأنظار.

وطلبت المديريّة العامّة لقوى الامن الداخلي مِمَّن شاهدهما أو يعرف مكانهما، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 548092/09، للإدلاء بما لديه من معلومات، علماً بأن كل مواطن يساهم في إلقاء القبض عليهما، يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقاً للقانون.
 

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