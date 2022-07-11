إشكال وتدافع أمام فرن في المنية

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LBCI News Lebanon

وقع إشكال في منظقة المنية بين مجموعة من المواطنين أمام إحد الأفران بسبب التدافع على شراء الخبز، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وتشهد المنطقة زحمة مواطنين وطوابير أمام مختلف الأفران في المنطقة، في ظل استمرار أزمة نقص الطحين لدى الأفران