أمن وقضاء
11 تموز 2022 - 08:31
Back

إشكال وتدافع أمام فرن في المنية

إشكال وتدافع أمام فرن في المنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار خبز, أفران , إشكال ,المنية ,إشكال وتدافع أمام فرن في المنية
episodes
إشكال وتدافع أمام فرن في المنية
Lebanon News
وقع إشكال في منظقة المنية بين مجموعة من المواطنين أمام إحد الأفران بسبب التدافع على شراء الخبز، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وتشهد المنطقة زحمة مواطنين وطوابير أمام مختلف الأفران في المنطقة، في ظل استمرار أزمة نقص الطحين لدى الأفران
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً