أمن وقضاء
11 تموز 2022 - 10:15
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تسليم مواطن لبناني عبَر الحدود مع فلسطين المحتلة

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تسليم مواطن لبناني عبَر الحدود مع فلسطين المحتلة
Lebanon News
أعاد الجيش الاسرائيلي المواطن اللبناني الذي عبر الحدود يوم أمس إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة قبالة بلدة العديسة الحدودية.

وتم تسليمه من قِبَل الصليب الاحمر الدولي الى مخابرات الجيش اللبناني عند معبر رأس الناقورة الحدودي.
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