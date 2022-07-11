تسليم مواطن لبناني عبَر الحدود مع فلسطين المحتلة

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LBCI News Lebanon

أعاد الجيش الاسرائيلي المواطن اللبناني الذي عبر الحدود يوم أمس إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة قبالة بلدة العديسة الحدودية.



وتم تسليمه من قِبَل الصليب الاحمر الدولي الى مخابرات الجيش اللبناني عند معبر رأس الناقورة الحدودي.

