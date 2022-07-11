أمن وقضاء
11 تموز 2022 - 13:08
11/07/2022 13:08:03
دورية لأمن الدولة تداهم أفران موسى في تعلبايا- زحلة: غش فاضح في وزن ربطة الخبز
دورية لأمن الدولة تداهم أفران موسى في تعلبايا- زحلة
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LBCI News Lebanon
دهمت دورية لامن الدولة، أفران موسى في تعلبايا- زحلة، حيث تبين لها غشاً فاضحاً في وزن ربطة الخبز.
وتم توقيف صاحب الفرن المدعو م. م. ، واقتيد الى المديرية العامة لامن الدولة في زحلة، حيث يتم التحقيق معه حاليا بإشراف القضاء المختص.
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