دورية لأمن الدولة تداهم أفران موسى في تعلبايا- زحلة: غش فاضح في وزن ربطة الخبز

دورية لأمن الدولة تداهم أفران موسى في تعلبايا- زحلة

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LBCI News Lebanon

دهمت دورية لامن الدولة، أفران موسى في تعلبايا- زحلة، حيث تبين لها غشاً فاضحاً في وزن ربطة الخبز.



وتم توقيف صاحب الفرن المدعو م. م. ، واقتيد الى المديرية العامة لامن الدولة في زحلة، حيث يتم التحقيق معه حاليا بإشراف القضاء المختص.





