أمن وقضاء
11 تموز 2022 - 13:19
11/07/2022 13:19:48
توقيف شخصين في التبانة-طرابلس على خلفية قتل
ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
أوقفت قوة من الجيش في منطقة التبانة- طرابلس، المواطنَين غ.ض و ح.ض لإقدام الأول على قتل المواطن د.ب بعدما أطلق النار باتجاهه بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٩ في منطقة باب الرمل بسبب خلافات سابقة بينهما، ومحاولة الثاني مساعدته على الفرار أثناء تنفيذ القوة عملية الدهم.
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