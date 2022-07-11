توقيف شخصين في التبانة-طرابلس على خلفية قتل

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LBCI News Lebanon

أوقفت قوة من الجيش في منطقة التبانة- طرابلس، المواطنَين غ.ض و ح.ض لإقدام الأول على قتل المواطن د.ب بعدما أطلق النار باتجاهه بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٩ في منطقة باب الرمل بسبب خلافات سابقة بينهما، ومحاولة الثاني مساعدته على الفرار أثناء تنفيذ القوة عملية الدهم.