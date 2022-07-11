أمن وقضاء
11 تموز 2022 - 13:43
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تصاعد دخان أبيض من موقع انفجار مرفأ بيروت... ما هي الاسباب؟

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Lebanon News
يتصاعد دخان أبيض من موقع انفجار مرفأ بيروت بشكل شبه يومي.

ولكن حتى اللحظة الامور بعيدة عن الخطر.

فما هي اسباب تصاعد هذا الدخان؟
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