تصاعد دخان أبيض من موقع انفجار مرفأ بيروت... ما هي الاسباب؟

ما هي الاسباب؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار دخان ابيض,مرفأ بيروت ,ما هي الاسباب؟

LBCI News Lebanon

يتصاعد دخان أبيض من موقع انفجار مرفأ بيروت بشكل شبه يومي.



ولكن حتى اللحظة الامور بعيدة عن الخطر.



فما هي اسباب تصاعد هذا الدخان؟

