أمن وقضاء
11 تموز 2022 - 13:43
11/07/2022 13:43:10
تصاعد دخان أبيض من موقع انفجار مرفأ بيروت... ما هي الاسباب؟
ما هي الاسباب؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار دخان ابيض,مرفأ بيروت ,ما هي الاسباب؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
يتصاعد دخان أبيض من موقع انفجار مرفأ بيروت بشكل شبه يومي.
ولكن حتى اللحظة الامور بعيدة عن الخطر.
فما هي اسباب تصاعد هذا الدخان؟
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
مرفأ بيروت
دخان ابيض
إقرأ أيضاً