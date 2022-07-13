أمن وقضاء 13 تموز 2022 - 04:49 13/07/2022 04:49:28 أمن الدولة توقف عصابة نفذت عمليات سرقة وسلب لمنازل وسيارات داخل بعلبك والقرى المجاورة

عناصر من مديرية أمن الدولة تمكنت في بعلبك من توقيف عصابة مؤلفة من 4 سوريين

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LBCI News Lebanon

تمكنت عناصر من مديرية أمن الدولة في بعلبك من توقيف عصابة مؤلفة من 4 سوريين، اعترفوا خلال التحقيق معهم بتنفيذهم عمليات سرقة وسلب لمنازل وسيارات داخل مدينة بعلبك والقرى المجاورة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. الإعلان

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