أمن وقضاء
13 تموز 2022 - 07:19
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امن الدولة: توقيف عصابة تنفذ عمليات سرقة في مناطق عدة

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امن الدولة: توقيف عصابة تنفذ عمليات سرقة في مناطق عدة
Lebanon News
في إطار عمل المديريّة العامّة لأمن الدولة في مكافحة الجريمة المنظّمة، وبعد عمليّات رصدٍ ومتابعة، تمكّنت مديريّة بعلبك - الهرمل من توقيف عصابة تتألّف من ثلاثة أشخاص، سوريَّين وفلسطينيّ، يقومون بأعمال السّرقة والنّهب من المحلّات والمنازل في مختلف المناطق اللبنانيّة، وتمّ ضبط السيّارة المستخدمة في عمليّات السرقة، وعدّة مسروقات منها، سيّارة من نوع VOLVO ومولّدٌ كهربائيّ، ولا تزال التحقيقات جارية بإشراف القضاء، لكشف باقي أفراد العصابة وتوقيفهم.
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وفي وقت لاحق، تمّ تسليم سيارة الـ Volvo المسروقة إلى صاحبها بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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