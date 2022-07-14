أمن وقضاء
14 تموز 2022 - 12:12
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احتجز ولديه من ذوي الإحتياجات الخاصة في المنزل منذ بداية انتشار وباء كورونا فحررتهما فصيلة بعلبك (فيديو)

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احتجز ولديه من ذوي الإحتياجات الخاصة في المنزل منذ بداية انتشار وباء كورونا فحررتهما فصيلة بعلبك (فيديو)
Lebanon News
بعد توافر معلومات لفصيلة بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي عن احتجاز شاب وفتاة من قبل والدهما داخل المنزل وبإقفال الباب عليهما في مدينة بعلبك -محلة العسيرة، داهمت قوة من الفصيلة المذكورة المنزل وجرى تحرير الأولاد وتوقيف الوالد ويدعى: م. ك. (من مواليد عام 1968، لبناني)، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.
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وبالتحقيق معه، اعترف أنه احتجز ولديه (ه.ك. ٢٧ سنة) و (م. ك. ٢٩ سنة) منذ بداية انتشار وباء كورونا ومنعهما من الخروج من المنزل، كونهما من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وبالكشف الطبي عليهما، تبيّن أنهما يعانيان من مرض جلدي ومن سوء التغذية.

وبناءً على إشارة القضاء المختص تُرِك الوالد رهن التحقيق، وبالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الاجتماعية، أُعيد الولدان إلى منزلهما تحت رعاية الوالد بإشراف المديرية العامة للشؤون الاجتماعية أسبوعيًّا.
 
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