بعد تعميم صورته وزوجته لسرقة مبلغ كبير من الدولارات ... شعبة المعلومات توقفهما وتُعيد الأموال إلى المالك

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ألقت القطعات المختصّة التّابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي القبض على ن. ب. (مواليد عام 1986، لبناني) وزوجته ض. ش. (مواليد عام 1979، لبنانية) داخل أحد فنادق مدينة زحلة، بعد تقديم بلاغ بحقهما حول عملية سرقة مبلغ /470,000/ دولار أميركي، بطريقة احتيالية، من إحدى شركات الصيرفة في مدينة طرابلس، ليتبين لاحقا أن المبلغ المسروق يفوق بكثير الـ /470،000/ دولار بعد قيام شركة الصيرفة بجردة حساب.وبالتحقيق معهما، اعترف ن. ب. بتنفيذ عملية السّرقة بمفرده من دون عِلم زوجته، بعد أن استلم الأموال العائدة لشركة الصيرفة، ثمّ لاذ بالفرار إلى البقاع، مصطحباً معه زوجته، بعدها توجَّه الى منطقة الحمراء - بيروت وركن السّيارة داخل موقف للعموم وفي داخلها الأموال المسروقة، وهي مبلغ /821,700/ دولار أميركي ومليار وأربعمائة مليون ل. ل. -تم ضبطها-، ليعود بعدها إلى الفندق في زحلة.وباستماع إفادة الزوجة ض. ش.، أنكرت أي علاقة بالسّرقة، وأنها لم تكن على عِلم بما اقترف زوجها.وأعيد المبلغ المسروق الى المالك، وأوقف ن. ب. فيما تُركت زوجته ض. ش. لقاء سند إقامة، بناءً على إشارة القضاء المختص.