أمن وقضاء
15 تموز 2022 - 07:26
15/07/2022 07:26:32
تبادل خبرات بين الجيش اللبناني وفريق تدريب أميركي
تبادل خبرات بين الجيش اللبناني وفريق تدريب أميركي
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LBCI News Lebanon
أُجريت جلسات تدريب وتبادل خبرات على صعيد التوجيه والإعلام في مديرية التوجيه في الجيش اللبناني - قسم الحرب النفسية مع فريق تدريب أميركي، في إطار التمرين المشترك.
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