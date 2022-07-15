أمن وقضاء
15 تموز 2022 - 07:26
Back

تبادل خبرات بين الجيش اللبناني وفريق تدريب أميركي

تبادل خبرات بين الجيش اللبناني وفريق تدريب أميركي Lebanon, news ,lbci ,أخبار اميركا,الجيش اللبناني,تبادل خبرات بين الجيش اللبناني وفريق تدريب أميركي
episodes
تبادل خبرات بين الجيش اللبناني وفريق تدريب أميركي
Lebanon News
أُجريت جلسات تدريب وتبادل خبرات على صعيد التوجيه والإعلام في مديرية التوجيه في الجيش اللبناني - قسم الحرب النفسية مع فريق تدريب أميركي، في إطار التمرين المشترك.
 
الإعلان
 
الإعلان
إقرأ أيضاً