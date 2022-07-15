تبادل خبرات بين الجيش اللبناني وفريق تدريب أميركي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اميركا,الجيش اللبناني,تبادل خبرات بين الجيش اللبناني وفريق تدريب أميركي

LBCI News Lebanon

أُجريت جلسات تدريب وتبادل خبرات على صعيد التوجيه والإعلام في مديرية التوجيه في الجيش اللبناني - قسم الحرب النفسية مع فريق تدريب أميركي، في إطار التمرين المشترك.