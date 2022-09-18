توقيف كامل أفراد شبكة نفّذت عشرات عمليّات سرقة أسلاك كهربائيّة

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نفّذت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لعمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، كمائن ومداهمات في مناطق عاليه وبشامون وبرّ الياس بعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، نتج عنها توقيف م. م. (مواليد عام ١٩٩٤)، أ. ق. (مواليد عام ۲۰۰۱)، أ. ع. (مواليد عام ١٩٨٦)، م. ح. (مواليد عام ۱۹۷۹)، ع. ع. (مواليد عام ١٩٩٩)، و ت. د. (مواليد عام ١٩٨٦).والمداهمة جاءت بعد أن توافرت معلومات حول قيام مجهولين بسرقة الكابلات الكهربائية في العديد من مناطق الشوف وعاليه وزحلة، ويستخدمون لهذه الغاية سيارة نوع "شيفروليه" لون فضي، فتم ضبط سيارة الشيفروليه التي كان يستقلها الاول والثاني، وعُثِرَ بحوزتهما على مقص حديدي " قطّاعة".وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة من مناطق: زحلة، وبحمدون، وبشامون، وعين عنوب، والدلهمية، ويقومون بتقطيعها وبيعها لقاء مبالغ مالية كبيرة.وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.