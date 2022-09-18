أمن وقضاء
18 أيلول 2022 - 07:56
Back

الدفاع المدني أخمد حريقًا في بلدة بخعون ـ الضنية

الدفاع المدني أخمد حريقًا في بلدة بخعون ـ الضنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الضنية, بخعون,الدفاع المدني,الدفاع المدني أخمد حريقًا في بلدة بخعون ـ الضنية
episodes
الدفاع المدني أخمد حريقًا في بلدة بخعون ـ الضنية
Lebanon News
أخمد عناصر الدفاع المدني مركز بخعون ـ الضنية حريقًا إندلع في أعشاب يابسة في أحد البساتين في حارة الأمراء في البلدة، وجاء على مساحة من الأشجار المثمرة، قبل أن تمنعه العناصر من التمدد والإقتراب من المناطق السكنية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً