الدفاع المدني أخمد حريقًا في بلدة بخعون ـ الضنية

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LBCI News Lebanon

أخمد عناصر الدفاع المدني مركز بخعون ـ الضنية حريقًا إندلع في أعشاب يابسة في أحد البساتين في حارة الأمراء في البلدة، وجاء على مساحة من الأشجار المثمرة، قبل أن تمنعه العناصر من التمدد والإقتراب من المناطق السكنية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.