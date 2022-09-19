سرقوا مبالغ مالية من داخل سيارة شركة في دير عمار وشعبة المعلومات توقف متورطَين (صورة)

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تمكنت دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من توقيف الرأس المدبر لعملية سرقة حقيبة من داخل "بيك اب" تحتوي مبلغ /130/ مليون ليرة لبنانية و/300/ دولار اميركي وهي الاموال المحصلة من زبائن وعائدة لشركة للألبان والاجبان في محلة رشعين، وهو م. م. (مواليد عام 1997، سوري) وهو العامل في الشركة الذي كان يرافق المدعي.وبتفتيش منزله تم ضبط قسم من المبلغ المسروق عبارة عن /33/ مليون ليرة لبنانية و/80/$، كما ألقت القبض على الثاني في محلة الفوار وضبط بحوزته مبلغ /39/ مليون ليرة لبنانية، وهو ف. ح. (مواليد عام 2000، لبناني).وبالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه خطط لعملية السرقة واتفق مع الثاني والثالث على تنفيذها، وهو ه. ط. (مواليد عام 2001، سوري)، وأن المبلغ الذي ضبط في منزله هو نصيبه من عملية السرقة.كما اعترف الثاني بما نسب اليه، وأنه شارك في عملية السرقة وأن المبلغ المضبوط بحوزته هو ايضا نصيبه من عملية السرقة.وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المبلغ المضبوط المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، كما تم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق (ه. ط.).