أمن وقضاء
19 أيلول 2022 - 05:15
19/09/2022 05:15:30
الجيش: تنفيذ طيران ليلي بين القواعد الجوية
الجيش: تنفيذ طيران ليلي بين القواعد الجوية
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LBCI News Lebanon
ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 19، 20، 21، 22 / 9 / 2022 اعتباراً من الساعة 19.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: رياق، حامات، القليعات وبيروت.
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: تنفيذ طيران ليلي بين القواعد الجوية
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