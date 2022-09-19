الجيش: تنفيذ طيران ليلي بين القواعد الجوية

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LBCI News Lebanon

ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 19، 20، 21، 22 / 9 / 2022 اعتباراً من الساعة 19.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: رياق، حامات، القليعات وبيروت.