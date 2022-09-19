توقيف شخص إبتز قاصرًا ووالدتها عبر تهديدهما بنشر فيديوهات وصور غير لائقة للفتاة

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في إطار المتابعة المستمرة لتقصي الجرائم وكشف هوية مرتكبيها وتوقيفهم، توافرت معلومات لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد المواطنين من مواليد عام 2003 بابتزاز فتاة قاصر ووالدتها عبر تهديدهما بنشر فيديوهات وصور غير لائقة للفتاة مستخدمًا الـ"WhatsApp".وعلى الأثر، كلفت المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة للعمل على رصد المشتبه به وتوقيفه.وبتاريخ 7-9-2022 وفي محلة صيدا، قامت قوة من هذه المجموعة بتوقيفه وضبط هاتفه الذي عثر بداخله على فيديوهات عائدة للفتاة إستخدمها الموقوف في عملية الابتزاز.وأودع المرجع المختص، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.لذلك، كررت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الطلب من المواطنين عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف كي لا يقعوا ضحية ويتم إستغلالهم من قبل الآخرين وعدم التردد في الإبلاغ فورًا عن هذه الحالات.