توتر أمام قصر العدل بين المعتصمين والقوى الأمنية

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LBCI News Lebanon

تجدد التوتر بين المحتجين والقوى الأمنية أمام مستديرة العدلية في بيروت، خلال الإعتصام للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين بملف إقتحام "بلوم بنك"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وقام عدد من المحتجين بقطع الطريق وإشعال النار بحاويات النفايات.