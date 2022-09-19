أمن وقضاء 19 أيلول 2022 - 15:05 19/09/2022 15:05:39 إنفجار قنبلة في عين الحلوة من دون تسجيل إصابات

إنفجار قنبلة في عين الحلوة من دون تسجيل إصابات

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LBCI News Lebanon

إنفجرت قنبلة يدوية بين حي طيطبا ومنطقة البركسات داخل مخيم عين الحلوة، من دون وقوع أضرار أو إصابات لكنها أثارت حالة من الذعر بين الأهالي والمارة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. الإعلان

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