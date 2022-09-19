أمن وقضاء
19 أيلول 2022 - 15:05
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إنفجار قنبلة في عين الحلوة من دون تسجيل إصابات

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إنفجار قنبلة في عين الحلوة من دون تسجيل إصابات
Lebanon News
إنفجرت قنبلة يدوية بين حي طيطبا ومنطقة البركسات داخل مخيم عين الحلوة، من دون وقوع أضرار أو إصابات لكنها أثارت حالة من الذعر بين الأهالي والمارة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
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