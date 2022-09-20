أمن وقضاء
20 أيلول 2022 - 10:27
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ما حقيقة اخلاء سبيل الموقوفَين في ملف اقتحام سالي حافظ لأحد المصارف؟

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ما حقيقة اخلاء سبيل الموقوفَين في ملف اقتحام سالي حافظ لأحد المصارف؟
Lebanon News
أفادت معلومات للـLBCI بأن النيابة العامة وافقت على طلب اخلاء سبيل الموقوف عبد الرحمن زكريا في مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه من قاضي التحقيق في الشمال سمرندا نصار، إلا أنه يبقى موقوفا بموجب ادعاء النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبي حيدر عليه وعلى محمد رستم بمواد متعلقة بإستيفاء حق بالذات وتهديد وحجز حرية وحيازة اسلحة، كلها جنح لا جنايات فيها.
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كما أفادت المعلومات بأن الملف أحيل الى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبي سمرا، الذي حدد جلسة لإستجواب الموقوفَين، عند الساعة الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء، ويقرر بعدها إما الترك أو إصدار مذكرات توقيف.

يذكر ان عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم ساعدا سالي حافظ باقتحام بنك "لبنان والمهجر" للحصول على وديعة شقيقتها.

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