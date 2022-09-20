الـLBCI تتحدث الى المحتجزين اللبنانيين في معتقل في تركيا: أنقذونا... الأمراض تفتك بأطفالنا

تكاد تكمل العائلات اللبنانية المحتجزة في شاناكالية في تركيا أسبوعها الثاني في المعتقل. أكثر من اثنين وعشرين طفلا مع نساء ورجال محتجزون. هم الذين ارادوا الوصول الى اوروبا من اجل حياة أفضل وجدوا أنفسهم في معتقل في تركيا.