أمن وقضاء
20 أيلول 2022 - 14:00
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الـLBCI تتحدث الى المحتجزين اللبنانيين في معتقل في تركيا: أنقذونا... الأمراض تفتك بأطفالنا

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Lebanon News
تكاد تكمل العائلات اللبنانية المحتجزة في شاناكالية في تركيا أسبوعها الثاني في المعتقل. أكثر من اثنين وعشرين طفلا مع نساء ورجال محتجزون. هم الذين ارادوا الوصول الى اوروبا من اجل حياة أفضل وجدوا أنفسهم في معتقل في تركيا. 
 
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