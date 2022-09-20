ماذا حصل خلال اجتماع مجلس القضاء؟

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كما أفادت المعلومات بانه مع عدم دعوة القاضي سهيل عبود للتصويت وسط التباين الواضح في الاراء واصرار القضاة المؤيدين لتسمية القاضية نصار على طرح الموضوع على التصويت احتدم السجال ولوح عبود بالانسحاب، وحصل على الاثر نقاش قانوني حاد واتفق خطيا على اتخاذ القرار النهائي في الجلسة المقبلة.

أفادت معلومات للـLBCI بأن اجتماع مجلس القضاء تخلله نقاش حاد حول تعيين القاضي الرديف وسط تأييد أربعة أعضاء لتسمية القاضية سمرندا نصار واعتراض رئيس المجلس والقاضي عفيف الحكيم من دون ان تصل الامور الى التصويت واتفق خطيا على اتخاذ القرار النهائي في ٢٧ ايلول في غياب القاضي غسان عويدات الذي غادر الجلسة قبل البدء بالنقاشات بسبب تنحيه عن ملف المرفأ.