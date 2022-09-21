قوى الأمن: توقيفات بالجملة لمروجي المخدرات في الشمال

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بنتيجة المتابعة اليومية التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، وبعد المتابعة الحثيثة والإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر هذا المكتب بتواريخ مختلفة من توقيف عدد من مروجي المخدرات في مناطق: الكورة، القبة، أبي سمراء والميناء، وهم كل من:و. م. (مواليد عام 2001، لبناني)س. م. (مواليد عام 1991، لبناني)آ. ه. (مواليد عام 2003، مكتومة القيد)أ. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)م. ع. (مواليد عام 2002، لبناني)ع. ش. م. (مواليد عام 1987، لبناني).وضبطت بحوزتهم ما يلي:/1,3/ كلغ من مادة الكوكايين معدة للترويج داخل /570/ مظروفًا، /14/ مظروفًا تحتوي مادة باز كوكايين زنتها /29,4/غ، كمية من مادتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، ماكينة و"دفتر لف سجائر"، مسدس حربي ومبلغ مالي عبارة عن /100/ دولار أميركي و/6,516,000/ ل. ل.وبالتحقيق معهم، إعترفوا بترويج المخدرات لصالح أحد التجار، العمل جار لتوقيفه، كما جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحقه.وقد أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته.