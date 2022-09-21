أمن وقضاء
21 أيلول 2022 - 08:49
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قائد الجيش يلتقي شهيّب وأبو فاعور والسفير البلجيكي لدى لبنان

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قائد الجيش يلتقي شهيّب وأبو فاعور والسفير البلجيكي لدى لبنان
Lebanon News
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 

كما استقبل السفير البلجيكي لدى لبنان السيدKoen VERVIAEKE  في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان.
 
 
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