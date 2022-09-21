قائد الجيش يلتقي شهيّب وأبو فاعور والسفير البلجيكي لدى لبنان

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LBCI News Lebanon

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل السفير البلجيكي لدى لبنان السيدKoen VERVIAEKE في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان.