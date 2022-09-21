أمن وقضاء
21 أيلول 2022 - 09:55
Back

توقيف مروجي مخدرات في مناطق شمالية عدة

توقيف مروجي مخدرات في مناطق شمالية عدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مروجي مخدرات في مناطق شمالية عدة,توقيف ,توقيف مروجي مخدرات في مناطق شمالية عدة
episodes
توقيف مروجي مخدرات في مناطق شمالية عدة
Lebanon News
تمكنت عناصر هذا المكتب بتواريخ مختلفة من توقيف عدد من مروجي المخدّرات في مناطق: الكورة، القبة، ابي سمراء والميناء، وهم كل من:
-    و. م. (مواليد عام 2001، لبناني)
-    س. م. (مواليد عام 1991، لبناني)
-    آ. ه. (مواليد عام 2003، مكتومة القيد)
-    أ. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)
الإعلان
-    م. ع. (مواليد عام 2002، لبناني)
-    ع. ش. م. (مواليد عام 1987، لبناني)
وضبطت بحوزتهم ما يلي:
 /1,3/ كلغ من مادّة الكوكايين معدّة للترويج داخل /570/ مظروفاً، /14/ مظروفاً تحتوي مادّة باز كوكايين زنتها /29,4/غ، /كمية من مادّتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، ماكينة و"دفتر لف سجائر"، مسدّس حربي، ومبلغ مالي عبارة عن /100/ دولار أميركي و/6,516,000/ ل. ل.
بالتّحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدّرات لصالح أحد التّجار، العمل جارٍ لتوقيفه، كما جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحقّه.
أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.
الإعلان
إقرأ أيضاً