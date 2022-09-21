أمن وقضاء
21 أيلول 2022 - 13:04
21/09/2022 13:04:00
الترسيم البحري: لبنان أنجز المطلوب وينتظر الاقتراح الأميركي
الترسيم البحري: لبنان أنجز المطلوب وينتظر الاقتراح الأميركي
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LBCI News Lebanon
أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن لبنان قدم كل ما طلبه منه الوسيط الأميركي آموس هوكستين من توضيحات في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ولم يعد لديه ما يقدمه،وبالتالي فإن المفاوضات من الجانب اللبناني بواسطة هوكستين قد انتهت.
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البحري: لبنان أنجز المطلوب وينتظر الاقتراح الأميركي
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