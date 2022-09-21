الترسيم البحري: لبنان أنجز المطلوب وينتظر الاقتراح الأميركي

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن لبنان قدم كل ما طلبه منه الوسيط الأميركي آموس هوكستين من توضيحات في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ولم يعد لديه ما يقدمه،وبالتالي فإن المفاوضات من الجانب اللبناني بواسطة هوكستين قد انتهت.