أمن وقضاء
21 أيلول 2022 - 13:04
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الترسيم البحري: لبنان أنجز المطلوب وينتظر الاقتراح الأميركي

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Lebanon News
أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن لبنان قدم كل ما طلبه منه الوسيط الأميركي آموس هوكستين من توضيحات  في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ولم يعد لديه ما يقدمه،وبالتالي فإن المفاوضات من الجانب اللبناني بواسطة هوكستين قد انتهت.
 
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