أمن وقضاء
22 أيلول 2022 - 06:20
Back

فرونتسكا تستوضح من وزير العدل حول تعيين قاضٍ رديف في ملف المرفأ

لقاء بين خوري وفرونتسكا Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزير العدل, انفجار المرفأ,فرونتسكا,لقاء بين خوري وفرونتسكا
episodes
فرونتسكا تستوضح من وزير العدل حول تعيين قاضٍ رديف في ملف المرفأ
Lebanon News
أجرى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا جولة أفق حول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة خلال لقاء عُقد في وزارة العدل، تم خلاله التطرق الى التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة في مجالات عدة، ومنها التعاون القضائي.

واستوضحت فرونتسكا من وزير العدل حول موضوع تعيين قاضٍ رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت.
الإعلان

وشكر الخوري بدوره فرونتسكا على الدعم الذي تقدمه المنظمة الدولية للبنان، عارضاً معها شؤوناً لوجستية تتعلق بوزارة العدل كما أوضاع قصور العدل في بيروت وسائر المحافظات.
الإعلان
إقرأ أيضاً