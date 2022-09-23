أمن وقضاء
23 أيلول 2022 - 05:55
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نفذ عمليات سلب ونشل وسرقة في تحويطة الغدير وحي السلم ومفرزة إستقصاء الجنوب توقفه بكمين محكم

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نفذ عمليات سلب ونشل وسرقة في تحويطة الغدير وحي السلم ومفرزة إستقصاء الجنوب توقفه بكمين محكم
Lebanon News
توافرت معلومات لمفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن هوية أحد المشتبه بهم، كان قد سبق ونشر فيديو له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهو ينفذ عمليات سلب ونشل على متن دراجة آلية، وفيديو آخر أثناء إقدامه على سرقة هاتف خلوي، وذلك في محلتي تحويطة الغدير وحي السلم.

وبناء عليه، ونتيجة المتابعة والإستقصاءات والتحريات، توصلت هذه المفرزة إلى تحديد مكان تواجده، كما تبين أنه دائم الحذر في تنقلاته.
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وعلى الأثر، نفذت إحدى دوريات مفرزة إستقصاء الجنوب كمينًا محكمًا في بلدة كونين - قضاء بنت جبيل وتمكنت من توقيفه، ويدعى:
م. ص. (مواليد عام 1983، لبناني) ويوجد بحقه /3/ مذكرات قضائية بجرم سرقة.

وقد سلم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.
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