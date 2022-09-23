أمن وقضاء
23 أيلول 2022 - 08:17
23/09/2022 08:17:00
طرابلس منكوبة كما عكار.. كيف هي الصورة في طرابلس؟
كيف هي الصورة في طرابلس؟
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طرابلس منكوبة كما عكار بعدد كبير من العائلات التي قضت في مركب الموت.
كيف هي الصورة في طرابلس؟
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