أمن وقضاء
23 أيلول 2022 - 08:20
Back

مجموعة خاصة في وحدة الشرطة القضائية تداهم منزل أحد أخطر المطلوبين... فوقع في قبضتها (صورة)

إليكم التفاصيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار القوى الامنية, عكار , سلاح , سلب,مطلوب,إليكم التفاصيل
episodes
مجموعة خاصة في وحدة الشرطة القضائية تداهم منزل أحد أخطر المطلوبين... فوقع في قبضتها (صورة)
Lebanon News
داهمت قوة من مجموعة تابعة للوحدة الشرطة القضائية منزل أحد المطلوبين الخطرين في أحد منازل بلدة تل حميرة-عكار، وأوقفته، ويُدعى  ح. ش (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني).

وينشط الموقوف في أعمال السلب بقوة السلاح، وتهريب السلاح، وفرض الخوات، كما وردت معلومات عن قيامه بإطلاق النار باتجاه دورية عسكرية أثناء قيامه بعمليات التهريب، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.
الإعلان

وضبطت قوة المجموعة "الڤان" المستخدم في عمليات التهريب.

ايضا، تبيّن أن ح.ش. مطلوب للقضاء بجرائم سلب بقوة السلاح وفرض خوات.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً