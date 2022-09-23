مجموعة خاصة في وحدة الشرطة القضائية تداهم منزل أحد أخطر المطلوبين... فوقع في قبضتها (صورة)

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داهمت قوة من مجموعة تابعة للوحدة الشرطة القضائية منزل أحد المطلوبين الخطرين في أحد منازل بلدة تل حميرة-عكار، وأوقفته، ويُدعى ح. ش (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني).وينشط الموقوف في أعمال السلب بقوة السلاح، وتهريب السلاح، وفرض الخوات، كما وردت معلومات عن قيامه بإطلاق النار باتجاه دورية عسكرية أثناء قيامه بعمليات التهريب، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.وضبطت قوة المجموعة "الڤان" المستخدم في عمليات التهريب.ايضا، تبيّن أن ح.ش. مطلوب للقضاء بجرائم سلب بقوة السلاح وفرض خوات.