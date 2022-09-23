مكتب وزير العدل: لا علاقة له ولا للوزارة بالدعوة لتوقيع عريضة سترفع الى مصرف لبنان

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LBCI News Lebanon

ذكّر المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري انه اصدر بتاريخ 18/9/2022 بياناً اكد بموجبه عدم علاقته أو علاقة وزارة العدل قطعاً بالدعوة الى توقيع عريضة سترفع الى مصرف لبنان وبكل ما يتصل بها.



من جهة ثانية، أكد وزير العدل ‏ان الهم القضائي لم يغب يوما عن بال الحكومة التي خصصت مبلغ 35 مليار ليرة لبنانية كحل مرحلي في ظل وضع المالية العامة والظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يجتازها لبنان، علماً أن الاجتماعات الحكومية لا تزال مستمرة في هذا الشأن وان وزير العدل لن يتوانى عن أي فرصة أو سعي لتعزيز الوضع العام للقضاء".