عملية فرار من سرايا جونية... اليكم التفاصيل

عملية فرار من سرايا جونية

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LBCI News Lebanon

اعلن وزير الداخلية للـ LBCI، فرار 19 موقوفًا من نظارة فصيلة جونية بينهم 10 من الجنسية اللبنانية و9 سوريين، إلا أنه عاد منهم 3 .



ومن أصل الـ 16 الفارين، تم توقيف 7 ليصبح عدد الهاربين من نظارة فصيلة جونية ٩.



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١- عبد الكريم خ. (سوري)



٢- مشاري ا. (لبناني)



٣- عبد الكريم ا. (سوري)



٤- فهد ا. (سوري)



٥- احمد ا. (سوري)



٦- سارج ا. ي. (لبناني)



٧- قصي ه. (سوري)



٨- محمد ب. (لبناني)



٩- شاكر ا. (سوري) وحصلت الـ LBCI على اسماء الفارين وهم:١- عبد الكريم خ. (سوري)٢- مشاري ا. (لبناني)٣- عبد الكريم ا. (سوري)٤- فهد ا. (سوري)٥- احمد ا. (سوري)٦- سارج ا. ي. (لبناني)٧- قصي ه. (سوري)٨- محمد ب. (لبناني)٩- شاكر ا. (سوري)

أما أسماء الذين جرى توقيفهم حتى كتابة هذا الخبر:





- من توقفوا من قبل شعبة المعلومات:



١- توفيق ب. (لبناني)



٢- شربل ج. (لبناني)



٣- الياس ح. (لبناني)



٤- يزن ا. (سوري)





-من توقفوا من قبل الدرك الاقليمي:



٥- علي م. ( لبناني)



٦- ياسين ي. ( سوري)





- وموقوف من قبل الجيش (حاجز المدفون)



٧- عمار ي. (لبناني)