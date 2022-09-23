أمن وقضاء
23 أيلول 2022 - 15:25
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عملية فرار من سرايا جونية... اليكم التفاصيل

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عملية فرار من سرايا جونية... اليكم التفاصيل
Lebanon News
اعلن وزير الداخلية للـ LBCI، فرار 19 موقوفًا من نظارة فصيلة جونية بينهم 10 من الجنسية اللبنانية و9 سوريين، إلا أنه عاد منهم 3 .

ومن أصل الـ 16 الفارين، تم توقيف 7 ليصبح عدد الهاربين من نظارة فصيلة جونية ٩.
 
 
وحصلت الـ LBCI على اسماء الفارين وهم: 
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١- عبد الكريم خ. (سوري)
 
٢- مشاري ا. (لبناني)
 
٣- عبد الكريم ا. (سوري)

٤- فهد ا. (سوري)
 
٥- احمد  ا. (سوري)
 
٦- سارج ا. ي. (لبناني)
 
٧- قصي ه. (سوري)
 
٨- محمد ب. (لبناني)
 
٩- شاكر ا. (سوري)
أما أسماء الذين جرى توقيفهم حتى كتابة هذا الخبر:

- من توقفوا من قبل شعبة المعلومات: 

١- توفيق ب. (لبناني)
 
٢- شربل ج. (لبناني)
 
٣- الياس ح. (لبناني)
 
٤- يزن ا. (سوري)

 
-من توقفوا من قبل الدرك الاقليمي:
 
٥- علي م. ( لبناني)
 
٦- ياسين ي. ( سوري) 

 
- وموقوف من قبل الجيش (حاجز المدفون) 

٧- عمار ي. (لبناني)
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