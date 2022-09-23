عملية فرار من سرايا جونية... اليكم التفاصيل

اعلن وزير الداخلية للـ LBCI، فرار 19 موقوفًا من نظارة فصيلة جونية بينهم 10 من الجنسية اللبنانية و9 سوريين، إلا أنه عاد منهم 3 .
ومن أصل الـ 16 الفارين، تم توقيف 7 ليصبح عدد الهاربين من نظارة فصيلة جونية ٩.
وحصلت الـ LBCI على اسماء الفارين وهم:
١- عبد الكريم خ. (سوري)
٢- مشاري ا. (لبناني)
٣- عبد الكريم ا. (سوري)
٤- فهد ا. (سوري)
٥- احمد ا. (سوري)
٦- سارج ا. ي. (لبناني)
٧- قصي ه. (سوري)
٨- محمد ب. (لبناني)
٩- شاكر ا. (سوري)
أما أسماء الذين جرى توقيفهم حتى كتابة هذا الخبر:
- من توقفوا من قبل شعبة المعلومات:
١- توفيق ب. (لبناني)
٢- شربل ج. (لبناني)
٣- الياس ح. (لبناني)
٤- يزن ا. (سوري)
-من توقفوا من قبل الدرك الاقليمي:
٥- علي م. ( لبناني)
٦- ياسين ي. ( سوري)
- وموقوف من قبل الجيش (حاجز المدفون)
٧- عمار ي. (لبناني)