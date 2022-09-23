أمن وقضاء
23 أيلول 2022 - 16:16
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مداهمات في الخرايب على اثر الإشكالات في عبرا وصيدا

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مداهمات في الخرايب على اثر الإشكالات في عبرا وصيدا
Lebanon News
 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن على اثر الاحداث والمشاكل التي حصلت في عبرا وصيدا يقوم الامن العام مع المخابرات بمداهمة في بلدة الخرايب.

وحتى هذه الساعة، تم اعتقال 5 اشخاص.
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