أمن وقضاء 23 أيلول 2022 - 16:16 23/09/2022 16:16:35 مداهمات في الخرايب على اثر الإشكالات في عبرا وصيدا

مداهمات في الخرايب على اثر الإشكالات في عبرا وصيدا

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LBCI News Lebanon

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن على اثر الاحداث والمشاكل التي حصلت في عبرا وصيدا يقوم الامن العام مع المخابرات بمداهمة في بلدة الخرايب.



وحتى هذه الساعة، تم اعتقال 5 اشخاص. الإعلان

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