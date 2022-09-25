أمن وقضاء
25 أيلول 2022 - 03:37
Back

توقيف 3 مطلوبين بجرمي الخطف وإطلاق النار في بعلبك

توقيف 3 مطلوبين بجرمي الخطف وإطلاق النار في بعلبك Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعلبك, إطلاق النار, الخطف, مطلوبين,توقيف,توقيف 3 مطلوبين بجرمي الخطف وإطلاق النار في بعلبك
episodes
توقيف 3 مطلوبين بجرمي الخطف وإطلاق النار في بعلبك
Lebanon News
نفذت دورية من الجيش عملية دهم لأحد المنازل في محلة عدوس في بعلبك، وتمكنت من توقيف المطلوب "ح.ح.ز"  وشقيقيه "ع" و"ح" بجرمي الخطف وإطلاق النار.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً