أمن وقضاء
25 أيلول 2022 - 03:37
25/09/2022 03:37:20
توقيف 3 مطلوبين بجرمي الخطف وإطلاق النار في بعلبك
توقيف 3 مطلوبين بجرمي الخطف وإطلاق النار في بعلبك
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LBCI News Lebanon
نفذت دورية من الجيش عملية دهم لأحد المنازل في محلة عدوس في بعلبك، وتمكنت من توقيف المطلوب "ح.ح.ز" وشقيقيه "ع" و"ح" بجرمي الخطف وإطلاق النار.
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