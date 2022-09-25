توقيف 3 مطلوبين بجرمي الخطف وإطلاق النار في بعلبك

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعلبك, إطلاق النار, الخطف, مطلوبين,توقيف,توقيف 3 مطلوبين بجرمي الخطف وإطلاق النار في بعلبك

LBCI News Lebanon

نفذت دورية من الجيش عملية دهم لأحد المنازل في محلة عدوس في بعلبك، وتمكنت من توقيف المطلوب "ح.ح.ز" وشقيقيه "ع" و"ح" بجرمي الخطف وإطلاق النار.