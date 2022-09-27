جريحان في حادث سير على طريق الدوير

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أصيب عاملان من الجنسية السورية أحدهما في حالة حرجة في حادث سير مروع، وقع قبل ظهر اليوم على طريق الدوير.وفي التفاصيل، وقع حادث سير وقع طريق الدوير قرب مبنى البلدية بين شاحنة كبيرة تنقل مادة الزفت وتعود لشركة خليفة وبين دراجة نارية كانت تسير عكس السير بسرعة كبيرة ويقودها السوري ع. سعيد (35 عامًا) ومعه مواطنه أ. شيخي (47 عامًا).وتسبب الحادث بإصابة السوريين بجروح مختلفة وعملت سيارات الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة وإسعاف النبطية على نقل سعيد إلى مستشفى الشيخ راغب حرب فيما نقل شيخي إلى مستشفى النبطية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة. وقد فتح تحقيق في الحادث.