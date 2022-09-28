أمن وقضاء
28 أيلول 2022 - 13:56
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وسام التلاوي سبح ليومين ونصف وروى للـLBCI كيف فقد زوجته وأولاده الأربعة في مركب الموت...سبحت ابنتي معي ثم رحلت

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Lebanon News
هذه قصة وسام التلاوي، أحد الناجين من "مركب الموت" الذي غرق قبالة طرطوس السورية ...
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