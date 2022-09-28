وسام التلاوي سبح ليومين ونصف وروى للـLBCI كيف فقد زوجته وأولاده الأربعة في مركب الموت...سبحت ابنتي معي ثم رحلت

وسام التلاوي روى للـLBCI كيف فقد زوجته وأولاده الأربعة في مركب الموت

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LBCI News Lebanon

هذه قصة وسام التلاوي، أحد الناجين من "مركب الموت" الذي غرق قبالة طرطوس السورية ...