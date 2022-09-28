مجزرة جديدة بحق الكلاب في بحمدون: تسميم لا رحمة

مجزرة جديدة بحق كلاب المنازل والمشردة...

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LBCI News Lebanon

هذا الكلب الممدد إلى جانب هذا المبنى، لا يأخذ قيلولة ... بل ينام منهكا نتيجة سم اللانيت الذي ابتلعه صدفةً، بعد ان دسّه أحدهم في عظام مرمية الى جانب الطريق في بحمدون!



الا ان فاعلي خير انقذوه على الفور بحقنة دواء.