أمن وقضاء
29 أيلول 2022 - 02:36
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جريمة مروعة تهز بلدة الخضر البقاعية.. أب يقتل ابنه ثم يقتل نفسه

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جريمة مروعة تهز بلدة الخضر البقاعية.. أب يقتل ابنه ثم يقتل نفسه
Lebanon News
هزت جريمة مروعة بلدة الخضر البقاعية، حيث اقدم المواطن أ. ع. على إطلاق النار على ابنه "ح" البالغ من العمر 25عاما فأرداه، ثم قتل نفسه.

وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاتها لمعرفة الملابسات.
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