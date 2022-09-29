أمن وقضاء
29 أيلول 2022 - 02:36
29/09/2022 02:36:36
جريمة مروعة تهز بلدة الخضر البقاعية.. أب يقتل ابنه ثم يقتل نفسه
جريمة مروعة تهز بلدة الخضر البقاعية..
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LBCI News Lebanon
هزت جريمة مروعة بلدة الخضر البقاعية، حيث اقدم المواطن أ. ع. على إطلاق النار على ابنه "ح" البالغ من العمر 25عاما فأرداه، ثم قتل نفسه.
وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاتها لمعرفة الملابسات.
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