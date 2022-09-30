أمن وقضاء
30 أيلول 2022 - 15:27
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إشكال ورصاص في طرابلس... ماذا في التفاصيل؟

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إشكال ورصاص في طرابلس... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon News
سجل إشتباك مسلح في منطقة التبانه - شارع حربا في طرابلس بين عائلتين، وتخلله إطلاق نار كثيف متبادل بين الطرفين ما تسبب بسقوط ٣ جرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة المعالجة.

وانتشرت وحدات الجيش في المكان، وتعمل على ملاحقة مطلقي النار.
 
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