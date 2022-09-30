أمن وقضاء
30 أيلول 2022 - 15:27
30/09/2022 15:27:03
إشكال ورصاص في طرابلس... ماذا في التفاصيل؟
إشكال ورصاص في طرابلس... ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
سجل إشتباك مسلح في منطقة التبانه - شارع حربا في طرابلس بين عائلتين، وتخلله إطلاق نار كثيف متبادل بين الطرفين ما تسبب بسقوط ٣ جرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة المعالجة.
وانتشرت وحدات الجيش في المكان، وتعمل على ملاحقة مطلقي النار.
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