إشكال ورصاص في طرابلس... ماذا في التفاصيل؟

سجل إشتباك مسلح في منطقة التبانه - شارع حربا في طرابلس بين عائلتين، وتخلله إطلاق نار كثيف متبادل بين الطرفين ما تسبب بسقوط ٣ جرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة المعالجة.وانتشرت وحدات الجيش في المكان، وتعمل على ملاحقة مطلقي النار.