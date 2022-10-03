مودع يقتحم "بنك لبنان والمهجر" فرع حارة حريك ويتمكن من استعادة وديعته (فيديو)

مودع يقتحم "بنك لبنان والمهجر" فرع حارة حريك

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LBCI News Lebanon

اقتحم أحد المودعين "بلوم بنك" فرع حارة حريك واستطاع استعادة وديعته..

وكشفت جمعية صرخة المودعين أن المودع حرر 11750 دولار من وديعته وباقي له 750 دولار في البنك.