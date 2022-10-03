أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2022 - 04:29
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مودع يقتحم "بنك لبنان والمهجر" فرع حارة حريك ويتمكن من استعادة وديعته (فيديو)

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Lebanon News
اقتحم أحد المودعين "بلوم بنك" فرع حارة حريك واستطاع استعادة وديعته.. 
 
وكشفت جمعية صرخة المودعين أن المودع حرر 11750 دولار من وديعته وباقي له 750 دولار في البنك.
 
 

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