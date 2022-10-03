مفرزة زحلة القضائية توقف مطلوب للقضاء بجرائم مختلفة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار جرائم مختلفة, مطلوب ,مفرزة زحلة القضائية,مفرزة زحلة القضائية توقف مطلوب للقضاء بجرائم مختلفة

LBCI News Lebanon

أوقفت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية المدعو ي. م. (من مواليد عام 1988، لبناني)، المطلوب بجرائم تأليف عصابة سرقة وسلب بقوّة السّلاح، تزوير، استعمال مزوّر، احتيال.



وأودع الموقوف القضاء المختص، بعد أن أجري المقتضى القانوني بحقّه.