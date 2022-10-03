أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2022 - 10:18
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مفرزة زحلة القضائية توقف مطلوب للقضاء بجرائم مختلفة

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مفرزة زحلة القضائية توقف مطلوب للقضاء بجرائم مختلفة
Lebanon News
أوقفت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية المدعو  ي. م. (من مواليد عام 1988، لبناني)، المطلوب بجرائم تأليف عصابة سرقة وسلب بقوّة السّلاح، تزوير، استعمال مزوّر، احتيال.

وأودع الموقوف القضاء المختص، بعد أن أجري المقتضى القانوني بحقّه.
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