أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2022 - 13:25
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مأساة في درعون...خمسة اولاد لقوا حتفهم داخل بركة للمياه

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Lebanon News
تعيش عائلتان سوريتان، تسكنان في منطقة درعون، ماساة بمفقدان 3 من أطفالهما بعد سقوطهم داخل بئر قديم لم يحملهم، فماتوا غرقا في المياه.
 
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