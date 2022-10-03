أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2022 - 13:25
03/10/2022 13:25:00
مأساة في درعون...خمسة اولاد لقوا حتفهم داخل بركة للمياه
مأساة في درعون...
Lebanon, news ,lbci ,أخبار غرق, الدفاع المدني ,درعون,مأساة في درعون...
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
تعيش عائلتان سوريتان، تسكنان في منطقة درعون، ماساة بمفقدان 3 من أطفالهما بعد سقوطهم داخل بئر قديم لم يحملهم، فماتوا غرقا في المياه.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
درعون
الدفاع المدني
غرق
إقرأ أيضاً