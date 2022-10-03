أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2022 - 13:40
03/10/2022 13:40:00
ضياع في العدلية حول مصير الرواتب ولا حياة لمن تنادي
هل من زيادة على رواتب القضاة؟
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LBCI News Lebanon
اكثر من شهر مر على توقف قصور العدل بسبب مطالبة القضاة بتحسين اوضاعهم المعيشية واعلانهم الاعتكاف عن العمل.
قبل يومين صوت 350 قاضيا عبر مجموعة واتساب على الاستمرار بالاعتكاف.
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