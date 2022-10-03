ضياع في العدلية حول مصير الرواتب ولا حياة لمن تنادي

هل من زيادة على رواتب القضاة؟

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LBCI News Lebanon

اكثر من شهر مر على توقف قصور العدل بسبب مطالبة القضاة بتحسين اوضاعهم المعيشية واعلانهم الاعتكاف عن العمل.



قبل يومين صوت 350 قاضيا عبر مجموعة واتساب على الاستمرار بالاعتكاف.