أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2022 - 13:40
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ضياع في العدلية حول مصير الرواتب ولا حياة لمن تنادي

هل من زيادة على رواتب القضاة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار قضاة, العدلية ,رواتب ,هل من زيادة على رواتب القضاة؟
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Lebanon News
اكثر من شهر مر على توقف قصور العدل بسبب مطالبة القضاة بتحسين اوضاعهم المعيشية واعلانهم الاعتكاف عن العمل.

قبل يومين صوت 350 قاضيا عبر مجموعة واتساب على الاستمرار بالاعتكاف. 
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