أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2022 - 13:41
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مركب الموت اشتراه المهربون بثمانية آلاف دولار...

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Lebanon News
لم تنته قضية غرق مركب الموت الذي أدى الى مقتل أكثر من ١٠٠ طفل وامرأة ورجل مقابل شواطىء طرطوس.

 فالنيابة العامة التمييزية نقلت الملف من مخابرات الجيش الى شعبة المعلومات للتوسع بالتحقيق
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