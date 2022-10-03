أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2022 - 13:41
03/10/2022 13:41:00
مركب الموت اشتراه المهربون بثمانية آلاف دولار...
التوسع في التحقيق ... سيد الموقف
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LBCI News Lebanon
لم تنته قضية غرق مركب الموت الذي أدى الى مقتل أكثر من ١٠٠ طفل وامرأة ورجل مقابل شواطىء طرطوس.
فالنيابة العامة التمييزية نقلت الملف من مخابرات الجيش الى شعبة المعلومات للتوسع بالتحقيق
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