سيناريو اقتحام فروع المصارف يتكرر...

هل تقفل المصارف أبوابها؟

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LBCI News Lebanon

داخل هذا الفرع المصرفي في الحازمية العائد لبنك "أي بي ل" دخل مودع من دون سلاح أو سكين.



دخل شخص يرفض التعريف عن نفسه بصفة سفير سابق أو قنصل حالي انما يصر على اعتبار نفسه مودع اعتصم في شكل سلمي داخل الفرع.



جورج سيام السفير السابق والقنصل الحالي والمودع لجنى عمره في هذا المصرف لا يطلب تصفية وديعته الكبيرة انما اعتصم لرفع سقف سحبه الشهري من 500 دولار الى 1000 دولار. فابنته تعاني من وضع صحي والـ500 دولار لم تعد تكفي لشراء الحاجات الأاساسية. تحدث الى المصرف قبل أسبوعين عارضا مشكلته فلم يتلق حتى اجابة على طلبه. عندها قرر أن يكون نموذجا عن مشروع الاعتصام السلمي الذي يمكن أن يمارسه أي مودع مهما كانت الاجراءات الأمنية المشددة حول المصرف.