أمن وقضاء
06 تشرين الأول 2022 - 04:44
06/10/2022 04:44:07
ترك المودعة سالي حافظ وشقيقتها بكفالة مالية
ترك المودعة سالي حافظ وشقيقتها بكفالة مالية
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LBCI News Lebanon
مثُلت المودعة سالي حافظ وشقيقتها اكرام أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا في قصر العدل.
وقرّر القاضي أبو سمرا ترك سالي وشقيقتها بكفالة مليون ليرة ومنعهما عن السفر لمدة ٦ أشهر.
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