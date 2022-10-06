ترك المودعة سالي حافظ وشقيقتها بكفالة مالية

مثُلت المودعة سالي حافظ وشقيقتها اكرام أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا في قصر العدل.وقرّر القاضي أبو سمرا ترك سالي وشقيقتها بكفالة مليون ليرة ومنعهما عن السفر لمدة ٦ أشهر.