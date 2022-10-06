أمن وقضاء
06 تشرين الأول 2022 - 04:44
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ترك المودعة سالي حافظ وشقيقتها بكفالة مالية

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Lebanon News
مثُلت المودعة سالي حافظ وشقيقتها اكرام أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا في قصر العدل.

وقرّر القاضي أبو سمرا ترك سالي وشقيقتها بكفالة مليون ليرة ومنعهما عن السفر لمدة ٦ أشهر.
 
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