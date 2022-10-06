اقتحام المصارف مستمر... إليكم ما حصل في النبطية

مشهد اقتحام المصارف تابع...

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LBCI News Lebanon

يستمر مشهد اقتحام المصارف من قبل المودعين في الإنتشار.



والوجهة اليوم كانت النبطية، حيث اقتحم مودع مسلح بنك البحر المتوسط، مطالبا بوديعته التي تبلغ 150 ألف دولار.

فماذا في التفاصيل؟