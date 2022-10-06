أمن وقضاء
06 تشرين الأول 2022 - 06:00
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اقتحام المصارف مستمر... إليكم ما حصل في النبطية

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Lebanon News
يستمر مشهد اقتحام المصارف من قبل المودعين في الإنتشار.

والوجهة اليوم كانت النبطية، حيث اقتحم مودع مسلح بنك البحر المتوسط، مطالبا بوديعته التي تبلغ 150 ألف دولار.
 
فماذا في التفاصيل؟
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