قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات وعملة مزيفة

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توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخصين بعمليات نقل مخدرات من البقاع وتوزيعها على المروجين.على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية، وبنتيجة الجهود الحثيثة تمكنت من تحديد هويتيهما، وهما:هـ. ع. ج. (مواليد عام 1992، سوري)ج. ي. (مواليد عام 2003، سوري).وبتاريخ 3-10-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، كمنت لهما دورية من الشعبة في محلة الدورة حيث تمكنت من توقيفهما بالجرم المشهود أثناء نقلهما كمية من المخدرات من البقاع.وضبط في حوزتهما /2000/ حبة مخدرة نوع "كبتاغون"، حوالى /1/ كلغ من حشيشة الكيف، ومبلغ ألف دولار أميركي مزيف.وبالتحقيق معهما، إعترفا بقيامهما بنقل المواد المخدرة من البقاع وتوزيعها على المروجين وبترويج العملة المزيفة. كما اعترف الموقوف الثاني بالتنقل بواسطة بطاقة هوية مغايرة ضبطت في حوزته.وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص.