أمن وقضاء
09 تشرين الأول 2022 - 17:00
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العثور على جثة متحللة على أوتوستراد صيدا صور

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العثور على جثة متحللة على أوتوستراد صيدا صور
Lebanon News
عثر على جثة رجل متحللة على الطريق الساحلي - أوتوستراد صيدا صور.

وحضرت إلى المكان فرق من المخابرات والمعلومات، وقامت بمعاينة الجثة بانتظار الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الوفاة.
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