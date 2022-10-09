أمن وقضاء 09 تشرين الأول 2022 - 17:00 09/10/2022 17:00:42 العثور على جثة متحللة على أوتوستراد صيدا صور

العثور على جثة متحللة على أوتوستراد صيدا صور

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LBCI News Lebanon

عثر على جثة رجل متحللة على الطريق الساحلي - أوتوستراد صيدا صور.



وحضرت إلى المكان فرق من المخابرات والمعلومات، وقامت بمعاينة الجثة بانتظار الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الوفاة. الإعلان

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